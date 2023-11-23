صحيفة عبرية: السنوار يسعى لإخلاء جميع سجون إسرائيل من الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة إسرائيلية، إن صفقة تبادل الأسرى الوشيكة بين حماس وإسرائيل لم ترق بعد إلى تطلعات الزعيم العسكري لحماس يحيى السنوار، لكنها من وجهة نظره "الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح"، في طريق تحقيق حلمه بإخلاء كل السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الليلة، أن صفقة التبادل المزمعة ليست هي تلك الصفقة التي تطلع إليها السنوار، لا من ناحية الأعداد ولا من ناحية هوية المُفرَج عنهم من الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية وفق القائمة المعلنة.

لكنها قالت إن الصفقة رغم ذلك "تعد بالنسبة إليه (السنوار) في الاتجاه الصحيح؛ إذ تُعدّ المدخل لتحقيق حلمه بإخلاء السجون الإسرائيلية من الأسرى، بعد أن كانت حماس تعهدت لكل الأسرى بتحريرهم"، مضيفة أن تطلع حماس حاليًّا يتركز على إبرام صفقة كبرى في المراحل التالية.

عودة للمعادلة القديمة

وتنص الرؤية الإسرائيلية على أن الدمار الذي حلَّ بشمال غزة ومقار قيادة حماس هناك، فضلًا عن تصفية قيادات ميدانية كثيرة وتضرر القدرات العسكرية للحركة، أوجد قناعة بأن الضغط العسكري الذي تشكله الحرب البرية والمعارك التي لا تتوقف والضربات الجوية ضيَّقت الخناق على حماس، وأسهمت في بلورة صفقة الأسرى بشروط جيدة.

وتركت الصحيفة المجال مفتوحًا، وقالت ربما تلك الرؤية صحيحة، لكنها استطردت بأن حماس "كانت مستعدة بالفعل لدفع هذا الثمن حتى في الأيام الأولى لبدء الحرب (السيوف الحديدية)؛ إذ ترى الحركة أنها نجحت في إجبار إسرائيل على العودة إلى المعادلة ذاتها، المعادلة القديمة والمعروفة بـ(التبادل)".



والمعادلة التي تنص على إبرام صفقة يُطلَق بموجبها سراح أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، حتى ولو كان بين الفلسطينيين مَن تصفهم إسرائيل بأن "أيديهم ملطخة بالدماء"، وحتى ولو كان جزء كبير منهم لا يُحسَب على حماس، ومع ذلك يريد السنوار أن يوجّه رسالة للجمهور الفلسطيني بأنه ما زال الأجدر هنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبضة حماس يُعدّ خطوة مُلحَة وضرورية"، لكن في الوقت ذاته وعلى النقيض "تتيح الصفقة لحماس والسنوار الظهور أمام الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء بأن هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر لم يمر هباءً".

ومضت قائلة إن الصفقة "تُظهِر أنه رغم القتال الواسع في العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، "فما زالت حماس على قيد الحياة وأنه لا يمكن تجاهلها بسهولة".

عجز إسرائيل

ولفتت إلى أن مسؤولي حماس في الدوحة وبيروت لا يمكنهم فعل شيء مِن دونه (السنوار) ودون موافقته، بعد أن حوَّل غزة إلى خراب وأنزل كارثة كبيرة للغاية على سكانها، ولكنه في المقابل يعمل على تحسين مكانته".

وذكرت بأنه منذ صفقة الجندي جلعاد شاليط (2011)، والتي شملت إطلاق سراح السنوار ذاته، وضع الأخير قضية الأسرى على رأس أولوياته، ويرى أن لديه فرصة سانحة حاليًّا للفوز بتعاطف الجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج، وتوجيه رسالة بأن وعوده تحققت.

ورأت أنه في حال عدم استئناف القتال سريعًا لسبب أو لآخر، ولو نجح السنوار في تمديد وقف إطلاق النار، "سيمكنه وقتئذٍ الزعم بأنه حقق إنجازات، ومن ثم سيواصل رفع سقف الشروط بشأن دفعات الأسرى التالية".

وميَّزت الصحيفة وجهة نظر حماس التي تنص على أن "موافقة حكومة إسرائيل على الصفقة بوضعها الحالي تعني أن تلك الحكومة "عاجزة"، ومضت قائلة: "في واقع كهذا فقط، سيُمكِن توجيه ضربة قوية لحماس وقادتها لو نُفِّذت عمليات عسكرية لتخليص الرهائن".

وأردفت بأن زعيم حماس في غزة "يعلم أنه يمر بلحظات حاسمة (أكون أو لا أكون)، ويعلم جيدًا أن إسرائيل تريد تصفيته، ويعتقد أنه طالما يحتفظ بأسرى فإنه لن يُغتال، وربما هو مخطئ في ذلك، ولم يقرأ إسرائيل جيدًا (تلميح من الصحيفة إلى إمكانية قتله ولو كان متحصنًا بأسرى إسرائيليين)".