استشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال عند مدخل برقة شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استُشهد مواطن، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهم.
وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي.
يتبع...
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