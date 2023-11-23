استشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال عند مدخل برقة شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استُشهد مواطن، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهم.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي.

يتبع...



