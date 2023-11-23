-->

Thursday, 23 November 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز وارتفاع الديزل والغاز عالمياً

11/23/2023 7:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباينت أسعار المحروقات عالمياً، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بين ارتفاع وانخفاض، وفقاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبيّنت النشرة الاسبوعية لوزارة الطاقة، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2.8%، وسعر بنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2.6%.
وأضافت أن سعر الكاز انخفض بنسبة 0.5%، مقابل ارتفاع سعر السولار بنسبة 0.9%.
وأوضحت النشرة أن سعر زيت الوقود ارتفع بنسبة 1.7%، وسعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 1%.





MENAFN23112023000208011052ID1107477259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث