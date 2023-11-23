الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز وارتفاع الديزل والغاز عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباينت أسعار المحروقات عالمياً، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بين ارتفاع وانخفاض، وفقاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبيّنت النشرة الاسبوعية لوزارة الطاقة، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2.8%، وسعر بنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2.6%.
وأضافت أن سعر الكاز انخفض بنسبة 0.5%، مقابل ارتفاع سعر السولار بنسبة 0.9%.
وأوضحت النشرة أن سعر زيت الوقود ارتفع بنسبة 1.7%، وسعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 1%.
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