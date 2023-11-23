الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة بالضفة

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة بالضفة
التاريخ
11/23/2023 7:16:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الآليات إلى مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في ظل استمرار المواجهات في محيط المخيم.
وذكرت وسائل إعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان في بلاطة.
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