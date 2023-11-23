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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة بالضفة

11/23/2023 7:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الآليات إلى مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في ظل استمرار المواجهات في محيط المخيم.


وذكرت وسائل إعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان في بلاطة.

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