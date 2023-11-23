القهوة تثبط متلازمة كورونا التنفسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول يحسن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، وأن القهوة من أفضل وأغنى مصادر البوليفينول.وبعد ظهور عدة أنواع من الفيروس، فحص الباحثون فعالية القهوة ضد الفيروس الذي سبب الجائحة وعدداً من متحوراته، لتقييم آثار القهوة على دخول الفيروس إلى خط خلايا الكلى الجنينية البشرية.



وحسب "نيوز مديكال"، أظهرت القهوة المطحونة، 6 ملغم/ مل انخفاضاً يعتمد على الجرعةـ في دخول الفيروس لخط خلايا الكلى الجنينية البشرية.



بعد ذلك، اختبر فريق البحث من جامعة الصين الطبية في تايوان، تأثير القهوة سريعة التحضير، 1 ملغم/مل، فتبين أنها تمنع باستمرار دخول النوع البري من الفيروس.



ثم اختبر الباحثون تأثير المواد المضافة في القهوة، مثل الكريمة، والحليب قليل الدسم، والسكر على فاعليتها. وأظهر البحث أن لا تأثير على مثبطات للقهوة.

تجربة بشرية



وفي المرحلة الأخيرة من الدراسة، اختير 64 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، أعمارهم بين 21 و40 عاماً، لاستهلاك جرعات مختلفة من القهوة العادية، أو منزوعة الكافيين، أو الماء لمدة يومين.



وجمع الباحثون عينات دم من المشاركين، وأظهرت الاختبارات أن العينات من معظم المشاركين في مجموعات القهوة العادية تمتعت بالقدرة على تثبيط النوع البري من الفيروس والمتحور، أوميكرون.

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