لوكاشينكو يستقبل بوتين في قصر الاستقلال في مينسك

ويتضمن جدول أعمال القمة سبل تطوير نظام الأمن الجماعي، وسيبحث المشكلات الدولية والإقليمية. وأثار بوتين عشية زيارته إلى مينسك قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعلن استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وأن روسيا سلمت مؤخرا بطاريتين من صواريخ "إس-300" لطاجيكستان.

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