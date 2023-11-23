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لوكاشينكو يستقبل بوتين في قصر الاستقلال في مينسك

11/23/2023 7:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الاستقلال في مينسك، حيث ستعقد قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت لاحق من اليوم الخميس.
ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك قبل قليل، لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويتضمن جدول أعمال القمة سبل تطوير نظام الأمن الجماعي، وسيبحث المشكلات الدولية والإقليمية.
وأثار بوتين عشية زيارته إلى مينسك قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعلن استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وأن روسيا سلمت مؤخرا بطاريتين من صواريخ "إس-300" لطاجيكستان.

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