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الكشف عن كلفة مالية باهظة لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة

11/23/2023 7:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيكلف إسرائيل 48 مليار دولار في 2023-2024، بينما قد تغطي الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من إجمالي التكاليف.


وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "وزارة المال تقدّر أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 270 مليون دولار يوميا، وستكلف الميزانية نحو 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023-2024، ومن المتوقع أن إسرائيل ستتحمل على الأرجح ثلثي التكاليف الإجمالية، وستغطي الولايات المتحدة الأمريكية الباقي".


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