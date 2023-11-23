الكشف عن كلفة مالية باهظة لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيكلف إسرائيل 48 مليار دولار في 2023-2024، بينما قد تغطي الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من إجمالي التكاليف.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "وزارة المال تقدّر أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 270 مليون دولار يوميا، وستكلف الميزانية نحو 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023-2024، ومن المتوقع أن إسرائيل ستتحمل على الأرجح ثلثي التكاليف الإجمالية، وستغطي الولايات المتحدة الأمريكية الباقي".
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