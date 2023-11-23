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الصليب الأحمر بغزة: المستشفيات تتحول إلى مقابر وساحات حرب

11/23/2023 7:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة إن العاملون في الرعاية الصحية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.


وأضاف في تصريحات صحفية "نضغط لتوفير الحماية الفورية لجميع المدنيين مشيرا إلى أن المستشفيات تتحول إلى مقابر وساحات حرب.


وتابع "أولويتنا استمرار عمل المستشفيات في غزة لأطول فترة ممكنة وفرنا شاحنة مستلزمات طبية لمستشفى العودة، ولدينا فريق طبي متخصص في المستشفى الأوروبي."


ونوه أنهم تعرضوا لإطلاق النار خلال محاولتهم لإيصال الدعم الإنساني لشمالي القطاع مطالبا بالسماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.


وقال "نتلقى العديد من الاتصالات من العالقين في شمال القطاع ولسنا طرفا في أي مفاوضات تتعلق بوقف إطلاق النار."


وأكد أن الوضع في جنوب القطاع لا يقل خطورة وتدهورا عن شماله.


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