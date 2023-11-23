الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا ونجله عند حاجز عسكري، وآخر ووالدته من بلدة يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني مراد يوسف جرادات، ونجله يوسف، عند حاجز عسكري في منطقة رأس الجورة شمال الخليل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مروان كامل قرعيش (22 عاما) ووالدته بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته في قرية أم لصفة شرق يطا جنوب الخليل.
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