-->

Thursday, 23 November 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

11/23/2023 7:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا ونجله عند حاجز عسكري، وآخر ووالدته من بلدة يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني مراد يوسف جرادات، ونجله يوسف، عند حاجز عسكري في منطقة رأس الجورة شمال الخليل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مروان كامل قرعيش (22 عاما) ووالدته بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته في قرية أم لصفة شرق يطا جنوب الخليل.




MENAFN23112023000208011052ID1107477253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث