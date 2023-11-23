حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية وتجمعات لجنود العدو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وأوقعت إصابات مباشرة.
كما أعلن استهداف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية قرب الحدود، مستخدما بذلك 48 صاروخ كاتيوشا.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا جنوبي لبنان، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة والمنارة في الجليل الأعلى.
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