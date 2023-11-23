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السفير سنان المجالي يقدم اوراق اعتماده الى دولة الكويت

11/23/2023 7:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم السفير سنان راكان المجالي، يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، أوراق اعتماده إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان في العاصمة الكويت.
ونقل السفير المجالي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، وإلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

وبدوره طلب ولي العهد دولة الكويت نقل تحيات أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار

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