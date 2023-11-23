ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في غزة الى 108

ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في غزة الى 108
التاريخ
11/23/2023 7:16:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء من موظفيها في قطاع غزة إلى 108 شهداء ، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الوكالة في بيان لها، أن أكثر من 14 ألفا و128 فلسطينياً استشهدوا بغزة، 74% منهم من الأطفال والنساء.
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