-->

Thursday, 23 November 2023 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في غزة الى 108

11/23/2023 7:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء من موظفيها في قطاع غزة إلى 108 شهداء ، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الوكالة في بيان لها، أن أكثر من 14 ألفا و128 فلسطينياً استشهدوا بغزة، 74% منهم من الأطفال والنساء.


MENAFN23112023000208011052ID1107477249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث