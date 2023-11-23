الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 635 قتيلا وجريحا، وإسقاط مروحية Mi-8 و24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية الصنع.
على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية الصنع.
على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 280 بين قتيل وجريح وأسلحة غربية الصنع.
على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 140 عسكريا أوكرانيا.
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