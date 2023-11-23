عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام
التاريخ
11/23/2023 7:16:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 أسير فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.
MENAFN23112023000208011052ID1107477245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.