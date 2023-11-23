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عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

11/23/2023 7:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.


وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 أسير فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.


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