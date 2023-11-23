الصكوك الوطنية: 64% من الموظفين تحت 30 عامًا يدخرون نحو 40 ألف درهم للحالات الطارئة

(MENAFN
- Golin MENA) دبي - الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر، 2023: أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار، أن 64% من الموظفين تحت 30 عاماً يدخرون مبلغ تقريبي قدره 40 ألف درهم لإدارة الأمور الطارئة.
وأضافت الصكوك الوطنية أن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يُعد واحداً من أكثر الأشياء التي تشكل مصدر قلق للعديد من الأشخاص وخصوصاً النساء فوق 40 عاماً.
وتعكس هذه النتيجة أهمية ما تقوم به الصكوك الوطنية وأهدافها الاستراتيجية لتوفير الحلول الادخارية والاستثمارية لمختلف الشرائح من سكان الدولة. وبالتماشي مع زيادة الطلب على منتجات الادخار، تم تصميم برنامج "الراتب الاضافي" بعناية من أجل تأمين مصادر دخل إضافية تساعد الأشخاص على التعامل مع ظروف الحياة المختلفة.
ويمّكن برنامج "الراتب الاضافي" العملاء من اختيار فترة الادخار التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، عبر خطة تقدم عوائد تنافسية حيث يتم إعادة استثمار الأرباح الشهرية طوال فترة الادخار، ممكنة العملاء من ادخار مبلغ شهري بحد أدنى قدره 1000 درهم.
تأتي هذه النتائج بناءً على نتائج النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، وهو استبيان سنوي يرصد سلوك الادخار لدى الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم الصكوك الوطنية بهذا الاستبيان بهدف نشر وتعزيز ثقافة الادخار وتطوير برامج وخطط الصكوك الوطنية لتلائم تطلعات الناس وتسهم في توفير الأمان المالي لهم.
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