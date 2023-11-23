سَفِلز - مساعي الرياض لاستضافة إكسبو 2030 خطوة مهمة للتنويع الاقتصادي للمملكة

(MENAFN
- Savills) في الوقت الذي يترقب فيه العالم بفارغ الصبر يوم 28 نوفمبر الجاري، للإعلان عن المدينة المضيفة لمعرض "إكسبو العالمي 2030"، يجذب العرض الذي قدمته الرياض انتباه الدول والمنظمات العالمية. وتخوض العاصمة السعودية منافسة مع بوسان الكورية والعاصمة الإيطالية روما لاستضافة هذا الحدث.
وهنا ينبغي التنويه إلى حقيقة مهمة، وهي أن رؤية 2030 تعمل على تحويل المملكة إلى خيار مثالي لاستضافة هذا الحدث العالمي.
وبما أنها تضع التنويع الاقتصادي واحداً من أهدافها الرئيسية، تتحرك المملكة بعزيمة قوية لتنأى بنفسها عن الاعتماد على موارد النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير قطاعات أخرى، مثل السياحة والضيافة والترفيه والتعدين والخدمات المالية. وبعد إطلاقها العديد من المشاريع العملاقة، تمكنت من اجتذاب المواهب العالمية للإسهام في بناء مدن مستقبلية استثنائية لجذب الشركات الرائدة، كما ستصبح موطناً لقاعدة سكانية متنامية. وحرصاً منها على ضمان سير تنفيذ هذه المشاريع بسلاسة، تمثل البنية التحتية محور تركيز كبيراً للحكومة، حيث يتم بالفعل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات، بما في ذلك مترو الرياض، ومطار الملك سلمان الدولي، والطرق السريعة بين العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى مثل الدمام.
ومن شأن استضافة المملكة لهذا المعرض أن يساعدها على إبراز رحلتها التحويلية، وعرض تقدمها وطموحاتها أمام العالم أجمع، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السعودية. وسيسهم الحدث بقوة في إرساء أساس متين لرؤية السعودية 2030، ما يتيح تحقيق التطور المستمر للمملكة والمنطقة أيضاً لسنوات عدة. وأدت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى تسجيل معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. ووفق الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حققت السعودية أعلى معدل نمو في العامين 2022 و2023 بين دول مجموعة العشرين.
وستعزز استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والثقافة والابتكار، كما ستوفر فرصة فريدة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والإقليمية والازدهار خارج نطاق الاقتصاد المعتمد على النفط. إن نجاح الرياض في استضافة المعرض بميزانية قدرها 7.8 مليار دولار، والإعلان مؤخراً عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، والتأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم طرحها مؤخراً، تعتبر شهادات قوية على طموحات المملكة السعودية لإحداث ثورة في الاقتصاد المحلي والانتقال به إلى منصة عالمية. ويكون ذلك كله مدعوماً بتصاميم مبتكرة وصديقة للبيئة، إضافة إلى حلول المدن الذكية، وتبني المعايير الجديدة للحياة الحضرية. وسيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز السياحة، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المواهب الجديدة للانتقال إليها، وبالتالي تعزيز سوقها العقاري، وزيادة الطلب على العقارات القائمة، وإطلاق مشاريع جديدة لتوفير المساحات السكنية والمكتبية والصناعية.
وحتى تتمكن من الحفاظ على زخم تحولها، أعلنت الرياض مؤخراً عن تعهدها بضخ استثمارات بقيمة تريليون دولار في السنوات السبع المقبلة لمضاعفة حجمها، والوصول إلى مرتبة المدينة العالمية بحلول العام 2030. وتستهدف هذه الاستثمارات مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا. وتبنت البلاد نهجاً اقتصادياً جديداً لا يعتمد على النفط، وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة.
تتقدم المملكة العربية السعودية بخطى كبيرة واثقة في مساعيها نحو التوسع، وإذا ما حالفها الحظ لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض، ستتمكن حتماً من الارتقاء بمكانتها على الساحة الدولية، ودعم العاصمة لتسجل خطوة مهمة لتكون ضمن أكبر عشر اقتصادات للمدن في العالم.
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