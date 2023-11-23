متطوعو برنامج "ساند" يزورون سنغافورة لتبادل الخبرات والمهارات

(MENAFN
- 9Yards Media & Marketing) 21 نوفمبر 2023 – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قام وفد من برنامج "ساند" التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ والتابع لمؤسسة الإمارات، بزيارة مهمة إلى سنغافورة في إطار التعاون المشترك مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة، وذلك سعياً لتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز القدرات في الاستجابة لحالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد حققت هذه المبادرة نتائج إيجابية، حيث ساهمت في تحفيز متطوعي "ساند"، وتمكينهم من بناء علاقات قوية مع أهم الجهات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم. وتشكل هذه الزيارة إحدى مبادرات برنامج "ساند" التي تهدف إلى تبادل الخبرات على المستوى الدولي، وقد تم تنظيمها بالتعاون مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة وهي مؤسسة حكومية تعتمد بشكل كبير على المتطوعين لتقديم خدمات الاستجابة للطوارئ، وتضم أكثر من 6000 متطوع نشط يقدمون خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف والتدريب لأفراد المجتمع.
وفي تعليقه على أهمية هذه الزيارة، قال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات: "نتقدم بالشكر إلى قوة الدفاع المدني في سنغافورة على جهودهم في إنجاح هذه الزيارة. ونُعبّر عن سعادتنا بقيام فريق من متطوعي برنامج "ساند" بهذه الزيارة المهمة إلى سنغافورة، حيث أنها تأتي في ظل مشهد عالمي دائم التغير، يُعتبرُ فيه تبادل الخبرات والمهارات أمراً بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع بأحدث ممارسات الاستجابة لحالات الطوارئ".
وأضاف الحوسني: "إن شراكتنا مع سنغافورة تجسد التزامنا بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة. وكدولة لها مكانة عالمية مميزة من الضروري أن نعزز قدراتنا، ونساهم في الحفاظ على السلامة على المستوى العالمي، حيث تتماشى هذه الزيارة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعالم أكثر أماناً ومجتمعات أكثر مرونة واستعداداً لمواجهة أي تحدي".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة التي استمرت على مدار ثمانية أيام تضمنت ورش عمل وتدريبات متخصصة في الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ في المجتمع، وعدد من التدريبات العملية المشتركة، والتواصل وتبادل البيانات والخبرات، بالإضافة إلى عددٍ من الزيارات الميدانية لعدد من المرافق الحيوية، والمشاركة في فعاليات مجتمعية ينظمها الدفاع المدني السنغافوري بهدف رفع قدرة أفراد المجتمع على الاستجابة في حالات الطوارئ.
MENAFN23112023006193013421ID1107477097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.