سويد آند سويد أميركا تعلن عن إطلاق مشروع ريفر بارك 10 الصناعي الجديد في أتلانتا، جورجيا

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2023: حققت شركة "سويد آند سويد" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي، قفزة كبيرة في السوق الصناعية الأمريكية بالإعلان عن مشروع ريفر بارك 10 الجديد من خلال ذراعها الأمريكية، سويد آند سويد أمريكا، وذلك من خلال الاستفادة من سجلها الحالي في السوق السكنية الأمريكية، حيث يمثل التحول الاستراتيجي إلى القطاع الصناعي خطوة نوعية تتماشى مع اتجاهات السوق والفرص السائدة.
وفي هذه المناسبة علق ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد أميركا قائلاً: "إن إطلاق مشروع ريفر بارك 10 يمثل قفزة نوعية كبيرة لشركة سويد آند سويد أميركا لأنه لا يمثل فقط دخول الشركة إلى قطاع العقارات الصناعية فحسب، ولكنه أول مشروع لنا في سوق أتلانتا، جورجيا الذي يعتبر أحد أقوى الأسواق أداءً والأكثر أهمية من الناحية اللوجستية في البلاد، ونحن متحمسون بشدة لهذه الفرصة ونهدف إلى الوصول إلى سوق قوي مع توقع حدوث فراغات في العرض، حيث تكافح المشاريع الأخرى من أجل الإطلاق بسبب الاضطرابات في أسواق رأس المال وأسعار الفائدة المرتفعة تاريخياً".
سيكون مشروع ريفر بارك 10 مع التسليم المتوقع للمشروع في أغسطس 2024، بمثابة مستودع لوجستي من الدرجة الأولى داخل مركز التجارة الإلكترونية ريفر بارك، وهو مجمع صناعي مصمم لهذا الغرض يقع على الطريق السريع I-75 الذي يربط ميناء سافانا (ثالث أكبر ميناء في العالم والأسرع نموًا في الولايات المتحدة) إلى أتلانتا، حيث يوفر الموقع الاستراتيجي لموقع مشروع ريفر بارك 10 مزايا لا مثيل لها لشركات الخدمات اللوجستية، إذ تجعل رحلتها ذهابًا وإيابًا لمدة يوم واحد إلى ميناء سافانا وقيادة لمدة يومين للوصول إلى 80٪ من سكان الولايات المتحدة، خيارًا مثاليًا للشركات التي تسعى إلى التوزيع الفعال وإمكانات تجزئة الأجزاء الكبيرة.
عند الانتهاء من أعمال المشروع سيكون ريفر بارك 10 بمثابة منشأة رائعة تبلغ مساحتها 825,000 قدم مربع تشغل موقعًا بمساحة 55 فدانًا، ويقدم تكوينًا متقاطعًا وارتفاعات واضحة في السقف تبلغ 40 قدمًا.
يقع مشروع ريفر بارك 10 بجانب موقع شركة بروكتر أند غامبل، التي هي في المراحل النهائية من استكمال مركز توزيع المبنى الفردي الذي تبلغ مساحته 2,000,000 قدم مربع والذي سيخدم سوق جنوب شرق الولايات المتحدة بأكمله، بالإضافة إلى موزع قطع غيار السيارات الكهربائية، والتي تتمتع بموقع استراتيجي لتلبية احتياجات مصانع تصنيع السيارات الكهربائية المتنامية في أتلانتا مثل: هيونداي وكيا وريفيان.
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