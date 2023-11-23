معرض إنترسك 2024 يستضيف ورشة عمل عن الأمن الجوي وتحديات قطاع الطائرات المسيرة

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2023: يسلط "إنترسك 2024" المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي تنعقد فعالياته برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024، الضوء على أهمية تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بمختلف استخدامات الطائرات بدون طيار ومواجهة التحديات التي قد تنجم عن سوء استخدامها.
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في قطاع الطائرات المسيرة على مستوى العالم، حيث تستثمر بشكل كبير في تكنولوجيا المركبات الجوية بدون طيار، ووفقًا لآخر أبحاث TechSci، تمتلك دبي حصة كبيرة تصل إلى (40.21٪) من سوق الطائرات المسيرة في الإمارات العربية المتحدة، تليها أبوظبي (28.68٪) والشارقة (14.61٪) من عام 2018 إلى عام 2023.
ويشهد قطاع الطائرات المسيرة في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، ويشير تقرير (إينوفيوس) إلى أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة هذا القطاع من 380 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 950 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وبهدف مواجهة تحديات سوء استخدام الطائرات المسيرة والمخاوف المرتبطة بها، فقد بادرت الهيئات الحكومية المعنية في دولة الإمارات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الأمن السيبراني، وسن قوانين صارمة لحماية الخصوصية، وضمان الاستخدام المسؤول للطائرات المسيرة، يشمل ذلك تعليق جميع عمليات الطيران لأصحاب وممارسي وعشاق الطائرات المسيرة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة من قبل وزارة الداخلية في يناير 2022.
وبهدف استعراض أبرز هذه التحديات وسبل مواجهتها، سيتم تنظيم ورشة عمل خاصة خلال معرض "إنترسك 2024" عن مستقبل الأمن الجوي وتحديات قطاع الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن المنطقة الخاصة بابتكارات الطائرات بدون طيار والتي تبلغ مساحتها أكثر من 200 متر مربع وتضم أفضل الشركات الرائدة في مجال الدفاع والأمن في العالم، بما في ذلك سكاي فيند (Skyfend) و دي فيند سولوشينز(D-fend Solutions) وغيرها الكثير.
وبهذه المناسبة قال جرانت توتشتن، مدير مجموعة المعارض في "ميسي فرانكفورت" ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض "إنترسك": "ستقدم هذه الورشة منصة مثالية لاستعراض أبرز التحديات الحالية، وتوقع السيناريوهات المحتملة، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية لتحديد أفضل السبل الممكنة للحماية من المخاطر المحتملة".
ويشارك في الدورة الخامسة والعشرين من معرض "إنترسك" التي تنعقد تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية"، أكثر من 1000 جهة عارضة من 60 دولة، ونحو 45,000 زائر من مختلف أنحاء العالم. وستجمع فعاليات هذا المعرض الذي تتوزع فعالياته في 13 قاعة ضمن مركز دبي التجاري العالمي، أبرز الخبراء والمتخصصين فضلاً عن عرض أحدث الابتكارات المتطورة في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
ويشمل معرض "إنترسك 2024" فعاليات متنوعة عن تعزيز السلامة العالمية، بما في ذلك قمة قادة الأمن (ISLS)، ومؤتمر الأمن السيبراني، ومؤتمر السلامة والصحة، ومؤتمر الحرائق والإنقاذ، وجناح قيادة الفكر، وورشة عمل إدارة الأزمات والاتصالات في حالات الطوارئ. كما ستكرم جوائز "إنترسك" أصحاب الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات الرئيسية، فيما سيوفر "بريميوم كلوب" منصة متخصصة للتواصل بين العاملين والمتخصصين في هذه القطاعات.
وتضم الدورة الخامسة والعشرون من معرض "إنترسك" خمسة أقسام من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي، والأمن الوطني والشرطة، والحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، حيث تقدم حلولاً مخصصة لكل قطاع تحت سقف واحد.
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