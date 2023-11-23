"برو آب" تنطلق لأول مرة خلال معرض دبي لكمال الاجسام 2023

(MENAFN
- mslgroup) يسر "برو آب" ProUp، العلامة التجارية الإيطالية المبتكرة للبروتين، أن تعلن عن مشاركتها في معرض دبي لكمال الاجسام 2023. ويمثل هذا إنجازًا مهمًا لشركة "برو آب" حيث تقدم مجموعة متنوعة من منتجاتها الغنية البروتين في اسواق منطقة الشرق الأوسط، بهدف إحداث ثورة في مجال التغذية الصحية في المنطقة.
وتحسبًا لهذا الحدث، قامت "برو آب" بتصميم منتجاتها لتناسب الاحتياجات الخاصة لمجتمع اللياقة البدنية في الشرق الأوسط. ويتضمن ذلك إطلاق مشروبها الغني بالبروتين والمعتمد على بياض البيض، وهو الأول من نوعه في المنطقة، مما يبرهن على التزام "برو آب" بمعايير الجودة والابتكار.
وقال فيديريكو ليونيللو، مدير المبيعات والتسويق في "برو آب": "يسعدنا أن نقدم حلول التغذية الإيطالية فائقة الجودة من "برو آب" إلى منطقة الشرق الأوسط. ويعد حضورنا في معرض دبي لكمال الاجسام مجرد بداية لرحلتنا في إعادة تعريف معايير الصحة واللياقة البدنية في المنطقة."
انضموا إلى "برو آب" في معرض دبي لكمال الاجسام 2023، في الجناح رقم #J2، في مركز دبي التجاري العالمي.
تدعو "برو آب" الموزعين وتجار التجزئة المحتملين وعشاق اللياقة البدنية لاستكشاف مجموعة منتجاتها المبتكرة خلال معرض دبي لكمال الاجسام. إذ يقدم هذا الحدث الفرصة لتجربة التزام "برو آب" بإعادة تعريف التغذية للياقة البدنية.
ابتكارات التغذية في الشرق الأوسط
إن إطلاق "برو آب" في أسواق الشرق الأوسط هو التزام واضح بمعايير التغذية الصحية والمتوازنة. مع منتجات خالية من الغلوتين، وزيت النخيل، والسكروز، وبها نسبة قليلة من السكر، تلبي احتياجات اللياقة البدنية والباحثين عن الجودة والابتكار. مع تركيبة فريدة في مشروبها الغني بالبروتين، وألبومين البيض والمواد المغذية الأساسية، مما تجعله خيارًا مثاليًا لشريحة واسعة من المستهلكين، بما في ذلك الرياضيين وذوي القيود الغذائية. ومع دخول "برو آب" إلى هذا السوق الجديد، فإنها تدعو شركائها وعشاق اللياقة البدنية للانضمام لها في تبني حياة صحية. كما تدعوكم لتجربة منتجات "برو آب" من خلال معرض دبي لكمال الاجسام 2023 ومتابعة مستجداتها واخبارها على قنوات شبكات التواصل الاجتماعية.
قوموا بزيارة جناح "برو آب" رقم #J2، في معرض دبي لكمال الاجسام 2023، في مركز دبي التجاري العالمي وتابعوهم على حساب
اكتشفوا المزيد من حلول التغذية الرائدة من "برو آب" وأساليب إعدادها في خطوة تهدف إلى تحويل مشهد الصحة والعافية في منطقة الشرق الأوسط.
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