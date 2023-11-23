مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في أرملة خليفة بن ثالث الحميري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة جمعة المهيري، أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
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