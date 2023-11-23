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مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في أرملة خليفة بن ثالث الحميري

11/23/2023 6:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة جمعة المهيري، أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.


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