ملثم سايبر طوفان الأقصى يعلن اختراق وزارة دفاع الكيان - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - في الوقت الذي تصدح فيه أصوات المدافع والتفجيرات في جبهة القتال في قطاع غزة إثر الهجوم البري الصهيوني هناك والذي لم يسفر حتى الآن عن انتصار واضح، تدور في الخفاء ودون ضجيج حرب سيبرانية ساحاتها شبكات الإنترنت والاتصالات والخوادم ولا يملك الصهاينة فيها تفوقا واضحا.





اختراق إيكيا وشركات صهيونية

فقد أعلنت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم "سايبر طوفان الأقصى" (Cyber Toufan Operations) مسؤوليتها عن اختراق عدد من المواقع الإلكترونية الصهيونية نهاية الأسبوع الماضي وسرقة عدة ملفات من شركة استضافة الويب سيغنتشر آي تي (Signature-IT) التي من بين عملائها شركات تجارية مثل آيس (Ace) وشِفا أونلاين (Shefa Online) وهوم سنتر (Home Center) وأوتو ديبوت (Auto Depot) وإيكيا (IKEA).

كما ظهر فيديو على قناة تلغرام للمجموعة ذكر فيه الهاكرز أنهم تمكنوا من اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية وحصولوا على ملايين البيانات عن جنود الاحتياط والجيش الإسرائيلي.

وأكد تقرير لموقع يديعوت أحرونوت وموقع "واينت" حصول اختراق ضخم على خوادم شركة سيغنتشر آي تي. وبحسب المعلومات التي حصل عليها "واينت"، فإن الملفات المسروقة تشمل عشرات الآلاف من تفاصيل الموظفين والعملاء وتفاصيل المعاملات التي قامت بها الشركة. ومن الواضح أن هذا الإجراء لم يتم بغرض الفدية بل بقصد الإيذاء، بحسب التقرير.

وقال تقرير يديعوت أحرونوت إن المجموعة التي أعربت عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمكنت من سرقة ملفات بيانات يبلغ مجموعها نحو 16 غيغابايتا، ويبدو أنها سُرقت من قاعدة بيانات المواقع المختلفة المخزنة على خوادم الشركة.

وتعتبر شركة سيغنتشر آي تي من أكبر شركات الاستضافة، ومن بين عملائها المكاتب الحكومية والمنظمات والشركات الكبيرة.

وتقول شركة أمن المعلومات تشيك بوينت (Check Point) إن هذا الحدث قد يتكشف على مدار عدة أيام، ولا يزال نطاق ضرره غير واضح. وأضافت: "نحن نعلم أن الاختراق نفسه كان على شركة سيغنتشر آي تي. والتسريب تضمن ملف قاعدة بيانات".

ويبدو أن الملف يحتوي على معلومات عن متجر افتراضي يضم نحو 2.2 مليون مستخدم قاموا بعمليات شراء على الموقع.

ومن تحليل بيانات القرصنة التي قام بها جاكي ألتال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات ياهاف سايبر سوليوشنس (Yahav Cyber Solutions) ومدير الطب الشرعي السيبراني في الكلية الأكاديمية، يبدو أنه نُشر ما يقرب من 2.5 إلى 3 ملايين سجل تحتوي في الحد الأدنى على الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين، كما يحتوي بعضها أيضا على آخر أربعة أرقام من بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى التفاصيل الإضافية المقدمة عند طلب عمليات التسليم. ولم يتبين حتى الآن ما إذا كانت التفاصيل الكاملة لبطاقات الائتمان أو غيرها من البيانات قد تسربت.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات كانت تُستخدم لأغراض تسويقية فقط، باستثناء المواقع التي يمكن شراء المنتجات فيها عبر الإنترنت.





اختراق وزارة الدفاع

تحدث ملثم في الفيديو الذي نشرته مجموعة سايبر طوفان الأقصى على حسابها في تلغرام عن نجاح المجموعة في اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية، مستعرضا عددا من المعلومات عن فرقة شمال غزة العسكرية الإسرائيلية.

وبدأ الملثم في الفيديو باستعراض أسماء الجنود الإسرائيليين في فرقة شمال غزة ورتبهم العسكرية وأرقام الخدمة وأماكن سكناهم.

ولم تقتصر المعلومات التي ذكرها الملثم على الجنود الإسرائيليين، بل ذكر أن هناك جنودا مزدوجي الجنسية من عدة دول من بينها كندا وبلجيكا وأوكرانيا حصلت المقاومة الإسلامية على معلوماتهم وصورهم.





عنصريون ومرضى

وفي فيديو آخر ظهر ملثم من فرقة سايبر طوفان الأقصى متحدثا عن معلومات "خاصة جدا" تخص تقييمات الجنود الإسرائيليين من قبل رؤسائهم، ومعلومات طبية تخصهم. وذكر الملثم أن المعلومات التي حصلوا عليها تُظهر كيف يتعامل جيش الاحتلال مع جنوده وكيفية تصنيفهم وتقييمهم.

وتحدث الملثم عند عرضه بعض الأسماء أن الضباط المسؤولين عن الجنود وضعوا بجانب أسماء بعض الجنود عبارة "أسود"، وذلك للدلالة على لون بشرته وأنه من أصول أفريقية، وهو ما يعكس النظرة العنصرية داخل جيش الاحتلال لأصحاب البشرة السمراء.

وأيضا استعرض الملثم أسماء بعض الجنود الذين كانت تحوي ملفاتهم معلومات محرجة عن حياتهم الشخصية والأمراض النفسية التي يعانون منها وذكرها قادتهم في ملفاتهم السرية التي حصلت عليها المجموعة في الاختراق الأخير.

فمن هؤلاء الجنود من وضع إلى جانب أسمائهم حالتهم النفسية وأشار بشكل واضح إلى أن بعضهم يعاني من مشاكل نفسية خطيرة.





قدرات اختراق كبيرة

لم تؤكد وزارة الدفاع أو القنوات الإعلامية الإسرائيلية حادثة اختراق الوزارة كما فعلت في حادثة اختراق شركة الاستضافة وعملائها من الشركات والمؤسسات التجارية.

ومع أن الهجوم على سيغنتشر آي تي يؤثر على عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل بما في ذلك المكاتب الحكومية، حيث قامت عدد من الوزارات الحكومية بشراء خدمة من هذه الشركة لبناء موقع جانبي تكون معلوماته عامة ومتاحة للجمهور، فإن اختراقا كبيرا مثل اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية يعني أن المجموعة تمتلك إمكانات كبيرة.

ولم يتم الكشف عن هوية المهاجمين. ومع ذلك، قال إيلان مصلح مدير قسم أمن المعلومات والسايبر في شركة "بِينة لاتصالات الحاسوب": أحد أشكال الهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل جاء أيضا في الهجمات السيبرانية في الفضاء الرقمي، ويبدو أنه كان بمساعدة من إيران التي تمتلك قدرات دولة لتنفيذ هجمات إلكترونية على المنظمات والشركات والأفراد، وتستخدم وكيلا إلكترونيا (في إشارة إلى مجموعة سايبر طوفان الأقصى).

وقال مصلح: "في أوقات الأزمات يتزايد تهديد الهجمات السيبرانية". وهذا ما أكدته شركة تشيك بوينت التي ذكرت أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت هناك زيادة بنسبة 18٪ في الهجمات السيبرانية على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الإسرائيلي محاصر جزئيا، وذلك بسبب مئات الآلاف الذين أُجبروا على ترك إعمالهم بسبب تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وأضاف مصلح أن التهديد السيبراني المتزايد ونقص القوى العاملة يؤثر على الفضاء السيبراني الإسرائيلي، حيث تشكل أنظمة الدفاع في المنظمات والشركات نقاط ضعف كبيرة في الاستعداد ضد الهجمات وصعوبة اكتشافها مبكرا. وبصرف النظر عن الأضرار الاقتصادية المحتملة، فإن الوعي يتزايد بين المنظمات إزاء الضرر الذي يلحق بالصورة الذي تجسده الهجمات السيبرانية.

وأكد مصلح أنه "لا توجد منظمة أو شركة محصنة من الحوادث السيبرانية، ولذلك فإن التركيز في منهجية الدفاع السيبراني المعاصرة على تحديد الحادث في أقرب وقت ممكن والتعامل معه والعودة إلى الوضع الطبيعي في أقصر وقت ممكن، وإلى جانب رفع مستوى الوعي بالمسألة بين الموظفين، من المهم اعتماد حلول شاملة توفر غلافا أمنيا استباقيا ومتعدد الطبقات للتهديدات والهجمات الإلكترونية".

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