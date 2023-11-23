تصرفٌ مثيرٌ للشفقة.. ناغلسمان يثير تحفظ النمساويين والألمان ضده

وجد جوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني، نفسه يتعرّض لهجوم كلٍ من الإعلام النمساوي والألماني بعد اللقاء الودي بين المنتخبين.

وأثار ناغلسمان الجدل في الدقيقة 51 من عمر المباراة الودية، أي حينما كان المنتخب النمساوي يتقدم على جاره بهدفٍ دون رد.

والتقطت كاميرات النقل التلفزيوني بوضوحٍ طلب المدرب من كيفين تراب، نجم حراسة مرمى المنتخب الألماني، أن يسقط أرضاً ويتظاهر بالإصابة.

وتخوّل لوائح كرة القدم لحارس المرمى فقط أن يوقف اللعب من أجل تلقي العلاج فوق أرضية الملعب، وهو ما حدث أثناء المواجهة الودية.

وسمح تظاهر تراب بالإصابة لناغلسمان أن يقوم بإعادة ترتيب الأوراق، والتحدّث إلى لاعبيه، كما كتب بعض التعليمات الفنية على ورقةٍ، والتي مُررت إلى بينجامين هينريخس وكاي هافيرتز.

ولم تمنع "حيلة" ناغلسمان خسارة المنتخب الألماني، حيث أضاف النمساويون هدفا ثانيا.

وأمعن هيربرت بروهاسكا، الدولي النمساوي السابق، والمحلل الفني في قناة "أو آر اف" النمساوية، في انتقاد ناغلسمان، وقال بروهاسكا، "تصرفه مثيرٌ للشفقة. هذا تصرفٌ ضعيفٌ عموما من المنتخب الألماني. إنك ببساطة لا تفعل شيئا كهذا، وكمدربٍ، يجب أن تتحلى بالقدرة على توجيه التعليمات (للاعبيك) في وقتٍ قصير".

واتفق توماس كونيج، المعلّق في نفس القناة، قائلا، "بالضبط، ذلك تصرفٌ مثيرٌ للشفقة.. لم أكن لأفعل ذلك لو كنت في المنتخب الألماني".

وانضم برنامج "هويته" الإخباري الألماني في التشنيع على المدرب الشاب، قائلا، "ناجيلسمان المفتقر إلى الروح الرياضية يدعو إلى التظاهر بالإصابة".

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