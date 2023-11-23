سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم ، الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي في دورتها الأولى، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

استهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات ، ألقت بعدها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، رئيسة جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، كلمة مسجلة تناولت سموها خلالها بدايتها مع الرياضة منذ الصغر وشغفها بممارستها وآثارها الإيجابية، قائلةً :" تعرفت في طفولتي على البيئة الرياضية مصنعاً للقيم الإيجابية، ومساحةً لتربية النفس على روح المثابرة والأخلاق النبيلة، وعلى هذه الفكرة، نما شغفي للنشاط الرياضي، فتعلمت منه الانضباط والقيادة، وأهمية الصحة البدنية، وكبرت على هذا الفكر الذي أصبح وجهة أساسية للتطور في مسيرة إمارة الشارقة، بأن تكون الرياضة أسلوب حياة لدى جميع أفراد الأسرة في نسيج مجتمع الإمارة".

وأضافت سموها : " جاء إطلاقنا لجائزةٍ للتميز الرياضي، التي تحتفي بأفرادٍ تركوا بصماتهم الخاصة في الرياضة المحلية المجتمعية بجهود شخصية، وقد تبدو تلك الجهود لأصحابها مجرد محاولات فردية يدفعها شغف الإنجاز، لكننا نرى في كل منهم نموذجاً معطاءً يساهم في بناء جيل يهتم بالأنشطة الرياضية وبتوعية المجتمع عن أهميتها ليجد لها الفرد مكاناً خلال يومه، وبالأخص مع تتابع المسؤوليات وتراكم الأهداف التي يتطلع الفرد إلى تحقيقها، قد يتم تهميش بعض الأهداف على حساب منجزات أخرى، ومع وجود أشخاص استطاعوا أن يصلوا إلى مرحلة التوازن في العطاء الرياضي والتميز العملي والأكاديمي، كان لزاماً أن تُكرم هذه الجهود وتنال نصيبها من الاهتمام لتكون قدوات يُحتذى بها، وتتعلم منها الأجيال الناشئة ".

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مصوراً عن الجائزة تتناول الجهود المبذولة من قبل اللجان التي عملت في الجائزة والورش التوعوية واللقاءات والندوات للأندية والأفراد التي تمت خلال فترة استقبال ملفات الترشيح، وصولاً للمقابلات الشخصية للمتأهلين واختيار الفائزين في الجائزة بمختلف فئاتها.

وألقى بعدها عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أُمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، كلمة أعرب خلالها عن جزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، على توجيهات سموه السديدة ودعمه اللامحدود، وحرصه البالغ على غرس القيم والمبادئ في نفوس أفراد المجتمع، وإلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على جهودها الرامية لدعم الرياضة والرياضيين وتقديرهما، والتي من بينها رعاية هذه الجائزة الاستثنائية التي تزداد قيمة ومعنى بحمل اسم سموها.

وألقى الحزامي الضوء على فئات الجائزة المختلفة، مهنئاً جميع الفائزين من أفراد ومؤسسات، ومشيداً بجهودهم المبذولة التي أقنعت نخبة المحكمين الذين عملوا بجد وإتقان، والتزموا الدقة والحياد، للوصول إلى نتيجة منصفة تليق بالجائزة وما تمثله، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الدورات المقبلة، مثنياً على الدور الكبير الذي لعبه الرعاة والداعمين الذين حرصوا من اليوم الأول على دعم ورعاية الجائزة لتحقيق أهدافها المنشودة وطموحاتها المعقودة، مشيراً للجهود الحثيثة لمجلس الأمناء ورؤساء وأعضاء اللجان وجميع المنتسبين للجائزة الذين عملوا بروح الفريق الواحد، في سبيل إنجاح الجائزة، ووضعها في مكانة مرموقة تليق بها.

واختتم رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمته مؤكداً التزام الأمانة وأعضاء اللجان بمواصلة الجهود المبذولة لتحفيز الكوادر الرياضية في إمارة الشارقة، واستدامة تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، واستمرار الجائزة لنسخ قادمة والاحتفاء بالرياضيين في كل عام.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي بمختلف فئاتها، حيث فاز في فئة الريادة الرياضية مبخوت عويضة الكربي كأفضل رياضي ناشئ، فيما نال المركز الأول رحمه خالد الشامسي كأفضل رياضي صاعد، بينما حصل محمد عبدالله القايدي على جائزة المركز الأول لأفضل رياضي شاب.

أما في فئة شركاء المستقبل فقد فاز سلطان محمد اليحيائي بجائزة أفضل ناشط في المحافل الرياضية، فيما نال أحمد عبدالرحمن العويس جائزة أفضل صانع للفرص الرياضية، وعلى الصعيد الإعلامي فاز محمد عمران آل علي بجائزة أفضل مؤثر إعلامي رياضي، ونال جائزة أفضل رياضي موجه علي بن محمد علوي، أما على صعيد الأُسر الرياضية فقد نالت أُسرة سيف محمد الزري الشامسي جائزة أفضل أسرة رياضية، وعلى مستوى المؤسسات فاز بجائزة أفضل مؤسسة داعمة مالياً مؤسسة مراد عبدالله مراد، فيما نالت ناشئة الشارقة جائزة أفضل مؤسسة داعمة رياضياً.

وحصل الشيخ محمد بن سعود القاسمي على وسام شخصية العام الرياضية والتي راعى فيها مجلس الأمناء مجموعة من المعايير في مقدمتها بصمة نجاح المرشح الرياضية، وأثره الإيجابي في المجال الرياضي من خلال ممارسات وأنشطة وفعاليات غير مسبوقة جعلته محل تقدير للرياضيين، بالإضافة إلى إنجازاته الرياضية المؤثرة على مدار السنوات الماضية، وفي فئة انجاز العمر فاز بجائزة المركز الأول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي تقديراً لجهوده ومسيرته الرياضية التي تعزز القيم الرياضية والنهج الرياضي المجتمعي، فيما حصلت أمينة ثاني الجلاف على وسام الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي ضمن التكريم الخاص "البصمة الرياضية" ، والتي ساهمت في السمعة الرياضية الايجابية ومسيرتها العامرة بالعمل في المجال الرياضي تطوعاً عبر محطات عديدة تفوق 40 عاماً وتركت بصمة واضحة على الآخرين وأصبحت قدوة لكل رياضي.

والتقط سمو نائب حاكم الشارقة مع الفائزين ومجلس الأُمناء الصور التذكارية متمنياً لهم التوفيق واستمرار النجاح، مُهدياً الفائزين في الفئات المختلفة الدروع والأوسمة الخاصة بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، والتي صُممت خصيصاً من قبل مصممة المجوهرات الإماراتية، بدرية سالم، عضو مجلس سيدات أعمال الشارقة، وذلك في إطار حرص الجائزة على دعم وتمكين المرأة الإماراتية العاملة وإبراز نجاحاتها وإنجازاتها في شتى المجالات.

كما قام سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بالجوائز الخاصة التي تم استحداثها من مجلس أمناء الجائزة تقديراً للجهود المبذولة في الأندية والجهات المشاركة، حيث فاز نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي بفئة النادي الأكثر مشاركة، كما نال نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي مناصفة مع نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي جائزة فئة أفضل منسق، أما على مستوى الأندية التخصصية فقد حاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول في فئتي النادي الأكثر مشاركة، وفئة أفضل منسق، إضافة إلى تكريم المؤسسات والجهات الداعمة والراعية للجائزة.

وتأتي جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي متوافقة مع استراتيجية إمارة الشارقة لدعم الرياضة من أجل تحقيق أهداف الإطار الوطني لجودة الحياة، وحرصت الجائزة في دورتها الأولى على قياس أثر التميز لدى المتقدمين للجائزة نحو الاستدامة الرياضية.

ورصدت الجائزة مبلغ مليون درهم إماراتي، ليضمن استدامة التميز الرياضي لدى الفائزين، حيث سيحظون الأفراد والمؤسسات بالمتابعة الدائمة من قبل مكتب أمانة الجائزة الذي يعد حافزاً للمحافظة على جوانب التميز لديهم وتنميتها، وقد بلغ عدد المسجلين في الجائزة 1630 استمارة تسجيل منهم 815 استمارة ترشيح تأهلت للمرحلة الثانية، ليتم اعتماد 115 ملفاً للمرحلة النهائية، كما تم اختيار 33 منها في القائمة النهائية بترشيح عدد 3 مرشحين في كل فئة.

وتم فرز وتقييم الملفات المرشحة من أعضاء لجنة التحكيم العليا والمكونة من أربعة أشخاص من نخبة المحكمين الدوليين الذين تتجاوز خبراتهم أكثر من 20 عاماً، فيما ضمت لجنة التقييم 14 عضواً لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة في مجال التقييم بالجوائز المحلية والرياضية.

شهد حفل التكريم بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدداً من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وممثلي الأندية الرياضية واللاعبين.

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