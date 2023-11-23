سفارة الإمارات في طهران تقيم احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة

أقامت سفارة دولة الإمارات في طهران، احتفالا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وذلك بحضور معالي الدكتور مهرداد بذر باش وزير النقل والتنمية العمرانية مندوبا عن الحكومة الإيرانية، والدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق، بجانب أعضاء من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوری، وعدد من كبار الموظفين في وزارة الخارجية وعدد من الوزارات.

وأكد سعادة سيف محمد الزعابي سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال ترحيبه بالمشاركين، علی مسيرة التنمية والرخاء التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تواصل القيادة الرشيدة للدولة السير على منهجهم لبناء مستقبل زاهر ومستقر للوطن، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للجهود المبذولة لتعزيز التنمية في المنطقة ونشر قيم التسامح والتعايش بين شعوبها من خلال السعي للحوار ودعم الحلول الدبلوماسية والسلمية .

وأشار سعادته إلى اللقاءات الأخيرة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة بأكملها، لافتا إلى الجذور التاريخية التي تربط دولة الإمارات بإيران حيث يشكل التعاون الاقتصادي أحد ركائز العلاقات بين البلدين الجارين.

من جانبه أعرب معالي بذرباش، الذي سيترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن سعادته بالمشاركة في احتفال عيد الاتحاد لدولة الإمارات، مشيرا إلى العلاقات الثنائية المتنامية في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين.





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