الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت أمس في مركز أبوظبي للمعارض.

وتولى خالد محمد البادي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئاسة الاتحاد الافرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين للدورة المقبلة 2023-2025.

وقال البادي: "إن فوز دولة الإمارات برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي يأتي تكليلاً لجهودها في قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث نجحت في تعزيز هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وذلك من خلال التشريعات والمبادرات التي مكنته من تحقيق النمو والتوسع". وأضاف: "سنعمل من خلال رئاسة الإمارات للاتحاد على النهوض بهذا القطاع، ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بصناعة التأمين بما يمكنها من مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن العاصمة أبوظبي احتضنت مؤخراً فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين "2023 FAIR" بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية من 62 دولة وعلى وجه الخصوص من الدول الإفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى المشاركة الواسعة والفاعلة من سوق التأمين الإماراتي.

وشكلت جلسات العمل والاجتماعات التي عقدت طوال مدة المؤتمر الذي أختتم مؤخراً بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد صناعة التأمين والمفكرين المبتكرين فرصا مهمة لاستشراف مستقبل صناعة التأمين من خلال التركيز على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات هذه الصناعة والتحديات على المستوى العالمي.





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