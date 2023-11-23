28.3 مليار درهم .. أرباح قياسية لـ«دبي للاستثمارات الحكومية» خلال 6 أشهر بنمو 91 %

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن النتائج المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم إماراتي فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم إماراتي.



بلغت قيمة الإيرادات القياسية 145.1 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 20 في المائة بزيادة قدرها 24.0 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض. وبشكلٍ عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) صافي أرباح قياسية بلغت 28.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 91 في المائة، حيث ارتفعت مساهمات كل من الخدمات المالية والمصرفية والمواصلات بمقدار 8.2 مليار درهم إماراتي و7.7 مليار درهم إماراتي على التوالي. كما أظهرت نشاطات قطاعي العقارات والضيافة أداءً قويًا، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم إماراتي.

ونمت الأصول بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1,252.9 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو حجم الأصول لدى المصارف. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم إماراتي من خلال الارتفاع الكبير في ودائع عملاء البنوك بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7 في المائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: "أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن مجموعة أخرى من الأرقام القياسية للنصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز ضخم للغاية على جميع الأصعدة. شهدت المجموعة تسارع في أعمالها ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها لمستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية.

وقد استفادت المجموعة بشكلٍ واضح، من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة بفضل رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.



ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه مرونة أعمالنا الأكيدة وقوة المركز المالي للمجموعة، في المساعدة في مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب. كلنا ثقة بقدرة المجموعة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع نشاطاتها التجارية."





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