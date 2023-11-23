خالد البستاني: 3.44 ملايين معاملة لرد الضريبة للسياح خلال 9 أشهر

كشف سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح في دولة الإمارات وصل إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى سبتمبر 2023، فيما تجاوز عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 3.44 ملايين معاملة.

وأفاد سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن "أجهزة الخدمة الذاتية" لرد الضريبة للسياح في الدولة ارتفع إلى 87 جهازاً مُقابل 81 جهازاً في سبتمبر 2022، كما تجاوز عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح 15880 متجرا حتى سبتمبر 2023، مقارنة مع 14750 متجرا حتى سبتمبر 2022.

ووفق البستاني، بلغ العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً 21,947 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار درهم مُنذ بدء التطبيق في عام 2018 حتى سبتمبر 2023.

وتفصيلاً، قال سعادة خالد البستاني، إن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، شهد منذ انطلاقه عمليات تطوير وتحديث متلاحقة، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق النظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، ويُعد الأحدث من نوعه عالمياً ليواصل النظام القيام بدوره كأحد الآليات التي تُرسِّخ سمات الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية.

وأكد أن النظام حقق نجاحاً كبيراً، إذ شهدت معاملات رد الضريبة للسياح ارتفاعاً ملحوظاً، فبلغ المجموع التراكمي لعدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى سبتمبر 2023، مقارنة بمجموع تراكمي بلغ 10.63 ملايين معاملة حتى سبتمبر 2022، فبلغ عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 نحو 4.81 ملايين معاملة، بينما تجاوز عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 3.44 ملايين معاملة.

وقال: "نشعر بالرضا عن النجاح الذي حققه النظام الذي تم تنفيذه ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية، لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الحكومة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً، وتواصل الهيئة التطوير لمواكبة المُتغيرات المُستمرة في هذا المجال".

وفيما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أشار البستاني إلى أن استرداد الضريبة لا يستغرق أكثر من دقيقتين.

وكانت المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتطورة بدأت عام 2019، إذ قامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام - بتثبيت "أجهزة الخدمة الذاتية" في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية عام 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وتتيح الأجهزة الفرصة للسائح ليقوم باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياته خلال فترة تواجده في الدولة، وفي غضون لحظات فقط يمكن للسائح استكمال معاملاته والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً مع "بلانيت تاكس فري" "Planet Tax Free"، وقبل مغادرته الدولة يمكنه استخدام إحدى "أجهزة الخدمة الذاتية" لمُعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.

وقال سعادة خالد البستاني إن إجمالي عدد "أجهزة الخدمة الذاتية" لرد الضريبة للسياح في الدولة ارتفع إلى 87 جهازاً مُقابل 81 جهازاً في سبتمبر 2022، وتتواصل خطط التوسع في هذا المجال خلال المرحلة المُقبلة.

وحول فعالية الربط الإلكتروني لأنظمة تجار التجزئة مع النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، أكد البستاني أن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات مستمرة لزيادة تحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل، حيث يعتمد النظام على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، ويتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح (المشتري) والنظام.

وأكد أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات فقط يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام إحدى "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.

وساهم ذلك في تسريع تنفيذ الإجراءات الإلكترونية لعمليات الشراء المُرتبطة بالنظام مما أدى إلى تحقيق المزيد من التحسين لتجارب السياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم وإسعادهم.

وأفاد البستاني أن عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح تجاوز 15880 متجرا حتى سبتمبر 2023، مقارنة 14750 متجرا حتى سبتمبر 2022، حيث بلغ عدد المتاجر الجديدة التي ارتبطت بالنظام من سبتمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 نحو 1130 متجرا.

وفيما يخص آخر التطورات في رد الضريبة الخاصة بمساكن المواطنين، قال سعاد خالد علي البستاني، "بلغ العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً 21,947 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار درهم مُنذ بدء التطبيق في عام 2018 حتى سبتمبر 2023 بارتفاع سنوي في عدد الطلبات المُعتمدة بلغت نسبته نحو 41.8 % مقارنة بالعدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة الذي بلغ حتى سبتمبر 2022 نحو 15,477 طلباً منجزاً بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليار درهم، بارتفاع سنوي في قيمة الطلبات المُعتمدة بلغت نسبته نحو 45.3 %، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 5198 طلباً.

وأرجع البستاني النمو المتواصل في أعداد المواطنين المستفيدين من آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، إلى عمليات التطوير والتحديث المستمرة التي نفذتها الهيئة على الآلية منذ بدء تطبيقها قبل نحو خمس سنوات، بهدف إسعاد المواطنين تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، فقامت الهيئة بإدخال العديد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.





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