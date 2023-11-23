-->

Thursday, 23 November 2023 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الطلبيات على السلع المصنعة في أمريكا بشكل حاد

11/23/2023 5:39:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في سبتمبر.

وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5,4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279,4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع «ماركت ووتش» توقعوا انخفاضاً معدله 3,4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء «باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر».

وأضافت أن «الشركات ما زالت تواجه رياحًا معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط». وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14,8%. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49,6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107476983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث