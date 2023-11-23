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سرقة عملات مشفرة بـ 110 ملايين دولار من شبكة أصول رقمية

11/23/2023 5:39:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرّض مشروعان مرتبطان برائد الأصول الرقمية جاستن صن، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة «إتش تي إكس»، للاختراق في عمليات استغلال منفصلة، ربما استنزفت عملات مشفرة تزيد قيمتها على 110 ملايين دولار.

وأكد صن في تغريدة على «إكس»، أن «إتش تي إكس» تعرضت للاختراق، وأن البورصة أوقفت «مؤقتاً» عمليات الإيداع والسحب، دون تقديم تفاصيل عن المبلغ المفقود. وقال متحدث باسم «إتش تي إكس»، إن عملات مشفرة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون دولار سُرقت من المحفظة التابعة للبورصة، مضيفاً أن المنصة تحقق في الحادث.

وبشكل منفصل، قالت شركة أبحاث سلاسل الكتل «كريبتو كانت»، إن جسر «إتش إي سي أو بريدج»، الذي أسسته «إتش تي إكس» لتمكين تحويلات أموال أقل تكلفة بين سلاسل كتل مختلفة، خسر أكثر من 85 مليون دولار في صورة عملات «إيثر»، وهي عملة «تيذر» المستقرة، والعديد من الرموز المميزة الأخرى في اختراق منفصل.

وأوضح المتحدث باسم «إتش تي إكس»، أن «إتش إي سي أو» تعمل بشكل مستقل عن البورصة. لم تستجب «إتش إي سي أو» لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وتأتي الهجمات بعد أسابيع فقط من إعلان «بولينكس»، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى مدعومة من صن، أنها تعرضت لاختراق، أدى إلى استنزاف عملات مشفرة مختلفة بأكثر من 100 مليون دولار. كما خسرت شركة «إتش تي إكس» أيضاً 8 ملايين دولار، في خرق أمني في سبتمبر.

وقال صن في منشور على موقع «إكس»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»: «ستقوم (إتش تي إكس) بتعويض خسائر محفظة الشركة بالكامل». وأضاف: «سنستأنف الخدمات بمجرد أن ننتهي من التحقيق وتحديد السبب».

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