الخارجية القطرية تكشف موعد بدء سريان اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الخميس عن الأنصاري

قوله إن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة".

وأضاف المتحدث أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".





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