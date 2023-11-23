مورينيو: إذا أقدم أنشيلوتي على هذه الخطوة سيكون مجنوناً مثلي

تكهّن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، بإمكانية تراجع كارلو آنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن التزامه بتدريب المنتخب البرازيلي.

ومن المقرر أن يغادر آنشيلوتي الفريق العاصمي بنهاية موسم 2023-2024 الجاري ليقود السامبا.

وقال مورينيو، "أعتقد بأن رجلا مجنونا فحسب قد يغادر ريال مدريد إذا كان لا زال مرغوبا في خدماته، وأنا كنت ذلك الرجل المجنون".

ونوّه المدرب البرتغالي: "أنا الوحيد الذي غادرت بعد 3 سنوات في ظل رغبة الرئيس (فلورينتو بيريز) في استمراري، وكذلك فعل خوسيه آنخيل سانشيز"، في إشارةٍ المدير الرياضي السابق في النادي.

وتوقّع مورينيو في حواره مع قناة "راي 2" الإيطالية، "أنا متأكدٌ بأنه عند أول إشارةٍ من بيريز، فإن آنشيلوتي سوف يبقى".

وأكمل ابن الـ60 عاما، "إنه مثاليٌ لريال مدريد، وريال مدريد مثاليٌ له.. كمشجعٍ لريال مدريد، ومشجعٍ لآنشيلوتي، فأنا آمل أن يمضي الموسم بشكلٍ مبهرٍ، وأن يكون آنشيلوتي موجودا في الموسم المقبل".

واستبعد مورينيو أن يعود إلى "استاد سانتياجو برنابيو" بعد مغامرته التدريبية الأولى بين 2010 و2013، ولكن هذه المرة لخلافة آنشيلوتي.

وتساءل الرجل الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، "إذا كان لديك مدربا من الطراز السوبر، فلماذا تفكّر في أحدٍ غيره؟"

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