الهولندي شرودر يقترب من تدريب النصر

اقترب الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين السابق، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، الذي تمت إقالته من منصبه، عقب الخسارة بثنائية نظيفة من البطائح، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي مهامه على رأس الفريق، بعد الجولة الثامنة، التي يواجه فيها النصر نظيره اتحاد كلباء، الأحد المقبل.



وسيقود الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا، الذي تم تعيينه مدرباً مؤقتاً، الفريق أمام اتحاد كلباء.

وكان شرودر أقيل بدوره من تدريب العين، عقب الجولة السابعة، بعد الخسارة الموجعة من الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ما تسبب في ابتعاد الزعيم عن الصدارة.

وعمل شرودر مدرباً مساعداً في برشلونة الإسباني موسم (2020-2021)، ومدرباً لأياكس الهولندي موسم (2022-2023).

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