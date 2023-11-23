الهولندي شرودر يقترب من تدريب النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين السابق، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، الذي تمت إقالته من منصبه، عقب الخسارة بثنائية نظيفة من البطائح، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي مهامه على رأس الفريق، بعد الجولة الثامنة، التي يواجه فيها النصر نظيره اتحاد كلباء، الأحد المقبل.
وسيقود الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا، الذي تم تعيينه مدرباً مؤقتاً، الفريق أمام اتحاد كلباء.
وكان شرودر أقيل بدوره من تدريب العين، عقب الجولة السابعة، بعد الخسارة الموجعة من الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ما تسبب في ابتعاد الزعيم عن الصدارة.
وعمل شرودر مدرباً مساعداً في برشلونة الإسباني موسم (2020-2021)، ومدرباً لأياكس الهولندي موسم (2022-2023).
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