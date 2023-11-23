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الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 300 هدف في غزة خلال يوم واحد

11/23/2023 5:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأهداف تشمل "مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاق إرهاب تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وإلى جانب قصف غزة جوا، فقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا هجومها البري.

وجاء في المنشور: "واصلت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي ضرب الإرهابيين، وتحديد المواقع تحت الأرض، وضرب البنى التحتية الإرهابية في قطاع غزة".

وفي شمال غزة، قضت القوات الإسرائيلية على عدد من الخلايا، واكتشفت فتحة لاحد الانفاق داخل مسجد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وكان من المفترض أن يشهد صباح اليوم الخميس في البداية، بدء وقف لإطلاق النار لعدة أيام، بعد أن تم التفاوض على ذلك بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد تم تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة.


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