طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل ناقلة في العالم

تصدرت طيران الإمارات حفل توزيع جوائز "ألترا ULTRAs 2023" بحصولها على جائزتين مرموقتين. فقد توجت بجائزتي "أفضل ناقلة جوية في العالم" و"أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط". وصوّت آلاف المسافرين حول العالم لأكبر ناقلة دولية في العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المتميّزة، وعروض القيمة الرائعة مقابل المال.

وتسلم توماس ناي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة تقديم الخدمات، الجائزتين خلال حفل أقيم في دبي بحضور عدد من كبار الضيوف والمدعوين والعاملين في صناعة السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يسعدنا تكريم طيران الإمارات مجدداً كواحدة من أفضل مقدمي تجارب السفر الفاخرة في العالم. فنحن لم نتوقف عن رفع المعايير إلى أعلى المستويات، وقد أعدنا خلال العام الماضي إدخال 10 طائرات A380 إلى الخدمة بعد تحديث التصاميم الداخلية للمقصورات وتركيب الدرجة السياحية بموجب برنامجنا التحديثي، كما وسّعنا شبكتنا العالمية إلى أكثر من 140 وجهة. وفي الوقت الذي نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم حلول ومنتجات مبتكرة والارتقاء إلى مستويات أعلى، فإننا نتقدم بالشكر لعملائنا الأوفياء لاختيارهم دائماً السفر معنا بتميّزٍ دائم".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ألترا نيكولاس بيري: "مع عودة السفر الجوي بقوة بعد الجائحة، وخصوصاً في الدرجتين الأولى والأعمال، فإن المنافسة في قمة السوق تتزايد باستمرار. وعاد التركيز على الجودة والخيارات المتاحة للمسافرين الموسرين إلى أعلى المستويات. وفي النتيجة، فإن اقتناص طيران الإمارات مرةً أخرى جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم لعام 2023 هو أمر مثير للإعجاب حقاً ومصدر فخر لها".

أفضل تجارب السفر في كل درجة

تواصل طيران الإمارات الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات لضمان حصول عملائها على أفضل تجربة في الأجواء وعلى الأرض. فقد افتتحت الناقلة مؤخراً منشأة جديدة في مركز دبي المالي العالمي لإنجاز إجراءات السفر، ووسعت شبكتها العالمية بإطلاق خدمة جديدة إلى مونتريال، ووفرت خدمة الطلب المسبق للوجبات متيحةً بذلك للعملاء تحديد خيارات وجباتهم قبل السفر. كما توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً على متن الطائرة لجميع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات.

ويُعدّ فوز طيران الإمارات بهاتين الجائزتين شهادةً على مفهوم أن "السفر لا يتعلق فقط بالوجهة النهائية، بل بكيفية الوصول أيضاً"، وهو المفهوم الذي تجسّد في الحملة الإعلانية للعلامة التجارية بمشاركة نجمة هوليوود الشهيرة بينيلوبي كروز.

وكانت طيران الإمارات قد فازت مؤخراً بجائزة APEX World Class Airlines 2024 لتقديمها خدمة عملاء متميزة، ولعرضها أعلى المعايير العالمية للسلامة والرفاهية والاستدامة وتجربة السفر. ونالت الناقلة أيضاً جائزة الاتحاد الدولي لسلامة الطيران 2024 عن "أفضل وسائل الراحة على متن الطائرة"، تقديراً لمجموعة وسائل الراحة المستدامة التي تقدمها لركاب الدرجة السياحية.

وتشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض، وتوفر مقصورات فسيحة ومنتجات مميزة على متن طائرة A380 مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن تحقيق عن أداء قياسي للنصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، حيث نقلت أكثر من 26 مليون مسافر عبر شبكتها الواسعة.

ويستمتع العملاء على الرحلات بدفء ضيافة طاقم الطائرة متعدد الجنسيات، الذي يضم أكثر من 160 جنسية، والمأكولات الإقليمية الفاخرة، ونظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر حتى 6500 قناة تعرض أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست وغيرها.





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