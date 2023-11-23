«التخفيضات الكبرى» في دبي تنطلق غداً بمشاركة 500 علامة تجارية و2000 متجر

تشارك أكثر من 500 علامة تجارية، ومن خلال ما يزيد على 2,000 متجر في جميع أنحاء دبي، في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 %، مع انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، غداً الجمعة، والتي تتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

وتقام «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في السنة مرتين، وتقدم لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة، ضمن فئات متعددة، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، مع تخفيضات لا تقبل المنافسة.

أين تتسوق؟

تتوفر عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، في أفضل وجهات التسوق على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك.

الموضة والملابس

يمكنكم التسوق من بيوت الأزياء الشهيرة خلال عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك ماج (Maje)، وموسكينو (Moschino) وأرماني إكستشينج (Armani Exchange)، تخفيضات تصل إلى 50 %، في حين تقدم جاب (GAP)، ونكست (NEXT)، وريفر آيلاند (River Island)، وستراديفاريوس (Stradivarius)، تخفيضات تصل إلى 40 %، كما تقدم «إيه دي إل» (ADL)، تخفيضات بنسبة 30 حتى 60 % على جميع مجموعاتها.

وخلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تقدم كل من تايبو (TYPO)، وكوتون أون بودي (COTTON ON BODY)، وكاشكا (Kashka)، تخفيضات ثابتة بنسبة 30 %. فيما يمكن الحصول على مزيد من الصفقات في دا ميلانو (Da Milano)، وتيد بيكر (Ted Baker)، حيث تصل إلى 60 %، فيما تقدم إتش آند إم (H&M)، وويمنز سيكريت (Women's Secret)، وليفتيز (Lefties)، وجيوردانو (Giordano)، وماكس (Max)، تخفيضات تصل إلى 70 %، ومن جهتها تقدم رانجلر (Wangler)، ولاف موسكينو (LOVE MOSCHINO)، تخفيضات تصل إلى 75 % على سراويل الجينز المفضلة، بينما يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 80 % لدى سفيرا (Sfera)، إضافة إلى تخفيضات كبيرة تصل إلى 90 % من علامة سكور بروذرز (Sacoor Brothers) التجارية. وسيرغب المتسوقون بالطبع في شراء بعض الأكسسوارات القيّمة، التي تتماشى مع الملابس الجديدة، فيمكنهم التوجه إلى كليرز (Claire's)، للحصول على عرض «اشترِ قطعة واحصل على اثنتين مجاناً»، في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء دبي خلال فترة الفعالية، كما تقدم سبلاش (Splash)، وكوس (COS) أيضاً، عروضاً رائعة على مجموعتيهما من العلامات التجارية للأزياء وأسلوب الحياة.

ملابس وألعاب الأطفال

إذا كنتم تبحثون عن عروض وتخفيضات على ملابس الأطفال، فإن متجر ماماز وباباز (Mamas & Papas)، يقدم عروضاً لا يمكن تفويتها على مجموعة واسعة من منتجات وملابس الأطفال والرضع، بتخفيضات تصل إلى 50 %، كما تقدم علامة إمبوريو أرماني كيدز (Emporio Armani Kids) التجارية أيضاً، عروضاً بنصف السعر على العديد من تشكيلاتها. وفي الوقت نفسه، تقدم اوكايدي (Okaidi) تخفيضات بنسبة 40 % على مجموعة واسعة من منتجات الأطفال. وللحصول على مزيد من التخفيضات، يمكن التوجه إلى متجر محل الأطفال (Baby Shop)، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى 70 % خلال هذه الفترة. وتمنح تويز آر أص(Toys R US) للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 75 %، على مجموعة مختارة من الألعاب، بينما يمكن الحصول على 50 % على ألعاب مختارة في متجر الألعاب هامليز (Hamleys).

الأحذية والأكسسوارات

يمكن التسوق لشراء الأحذية والأكسسوارات والعديد من المنتجات الأخرى في متاجر مثل إيديت (Edit)، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات مختارة. فيما يستطيع المتسوقون أيضاً زيارة متاجر الأحذية المفضلة، والحصول على صفقات رائعة، حيث هناك تخفيضات تصل إلى 40 % على تشكيلات مختارة لدى متاجر تومز (TOMS)، بينما تقدم علامة ناين ويست (Nine West)، تخفيضات تصل إلى 40 % على منتجات مختارة، وتقدم فينشي (Vincci) تخفيضات تصل إلى 50 % على تشكيلات مختارة، كما يمكن الحصول على تخفيضات كبيرة بنسبة 60 % على جميع منتجات العلامات التجارية للأحذية المفضلة لدى العائلة كلاركس (Clarks)، وسول ديستركت (SOLE DISTRICT)، ومانولو بلانيك (Manolo Blahni)، وسارة جيسيكا باركر (SJP By Sarah Jessica Parker)، وفورلا (Furla)، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75 % لدى شو إكبريس (Shoexpress)، وللحصول على العديد من الأحذية الرائعة، يمكن التوجه إلى كيرت جيجر (Kurt Geiger)، و«أثليتس أند كو» (Athlete's & Co)، وناتشيراليزر (Naturalizer)، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 40 % على تشكيلات مختارة، بينما تقدم متاجر بالي (Bally)، وتوري بورش (Tory Burch)، تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات الأحذية المميزة.

مستحضرات التجميل والعطور

في حال كنتم تبحثون عن هدية لأنفسكم أو لشخص عزيز عليكم، يمكنكم التسوق لدى محلات إديت (Edit)، مع تخفيضات تصل إلى 50 % على مجموعات مختارة، ويمكن شراء مستحضرات العناية بالبشرة من إيف روشيه (Yves Rocher)، بتخفيضات ثابتة بنسبة 50 % على منتجات مختارة، أو الحصول على العطور الفاخرة من لوكسيتان (L'Occtaine)، بتخفيضات تصل إلى 40 % على منتجاتها. وتقدم شركة إيليمس (Elemis) المفضلة لمنتجات التجميل والعناية بالبشرة، تخفيضات تتراوح بين 30 و50 % على منتجات مختارة، ولكن إذا كنتم تريدون تخفيضات ضخمة، يمكنكم التوجه إلى عطور في (V perfumes)، أو أورينتال عود (Oriental Oud)، أو المخلط للعطور (Al Mukhalat Perfume)، أو الهاجس (Al Hajis)، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 90 % على أنواع مختارة من العطور. احصلوا على تخفيضات تتراوح ما بين 25 حتى 50 % من ريتوالز (Rituals)، كما تقدم محلات سيفورا (Sephora) تخفيضات من 50 إلى 70 %، وتقدم واتسون (Watson) عروضاً رائعة على منتجات العناية بالبشرة، والتي تصل إلى 75 %.

الذهب والمجوهرات والساعات

يمكن لعشاق الذهب والمجوهرات والساعات الاستمتاع بعروض متميزة خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». فإذا كنتم تريدون تغيير ساعاتكم، لا تنسوا زيارة بيت الساعات (The Watch House)، الذي يقدم تخفيضات من 30 إلى 60 %، وكذلك الفطيم للساعات والمجوهرات (Al Futtaim Watches & Jewellery). ويمكن الحصول على توفير أكبر في تايم هاوس (Time House)، أو أيجنر (Aigner)، مع تخفيضات تصل إلى 75 %. ولمزيد من التألق، يقدم متجر داماس (Damas) في دبي، تخفيضات من 30 إلى 50 % خلال فترة الفعالية.

الإلكترونيات

تقدم العديد من المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات متعددة، من سماعات الرأس إلى أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت، لدى شركة هارمان هاوس (Harman House)، بينما تقدم فيرجن ميجاستور (Virgin Megastore) تخفيضات جزئية تصل إلى 75 % على منتجات مختارة. احصلوا على تخفيضات بنسبة 90 % على منتجات مختارة لدى إي سيتي (E City)، بالإضافة إلى عروض رائعة على الكاميرات والمستلزمات الأخرى لدى المحلات الكبرى (Grand Stores).

الرياضة والأنشطة الخارجية

يمكن أيضاً لعشاق الرياضة واللياقة البدنية الحصول على تخفيضات كبيرة عند التسوق خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم ديكاتلون (Decathlon) تخفيضات بنسبة 25 إلى 30 %، وبي فيت (Be Fit) بنسبة تصل إلى 50 % على منتجات مختارة. وإذا كنتم ترغبون في منتجات بأسعار بسيطة، يقدم متجر فوت لوكر (FootLocker) عروضاً ترويجية تبدأ من 3 دراهم فقط. بالإضافة إلى عروض رائعة لدى محلات كوزموس سبورتس (Cosmos Sports).

الأدوات المنزلية والمتاجر الكبرى

يمكن تزيين المنزل أو شراء مستلزمات الأثاث الأساسية بأسعار مخفضة، تصل إلى 90 %، عبر متاجر الأدوات المنزلية المختارة في جميع أنحاء الإمارة. وتقدم متاجر إبارزا (Ebarza) عروضاً بتخفيضات تصل إلى 80 % على مجموعتها الواسعة من المفروشات المنزلية وأسلوب الحياة، فيما يقدم متجر ويسترن للمفروشات (Western Furniture)، تخفيضات تصل إلى 75 %، ويقدم متجر ذا وَن (THE ONE) تخفيضات بنسبة 25 % على مجموعة من المفروشات المنزلية. ولا تنسوا الحصول على بعض العروض الرائعة من متجر بلومينغديلز (Bloomingdales) المفضل، حيث يقدم هدية مجانية مع مشتريات مختارة، بينما يقدم بلومينغديلز هوم (Bloomingdales Home)، تخفيضات من 30 إلى 50 % على منتجات مختارة.

وتقدم متاجر هارفي نكلز (Harvey Nichols) من 25 إلى 50 %، وهوم سنتر (Home Centre)، من 25 إلى 70 %، ولايف ستايل (Lifestyle) تخفيضات كبيرة تصل إلى 70 % على منتجات مختارة، فيما يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 75 % لدى دبنهامز (Debenhams)، وجاشنمال هوم (Jashanmal Home). وإذا كنتم ترغبون في الحصول على تخفيضات ضخمة، فإن متاجر إكسبريشنز ستايل (X Pressions Style)، وهومز آر أص (Homes R Us)، تقدم تخفيضات كبيرة، تصل إلى 90 % على منتجات مختارة خلال الفعالية.

عروض السوبر ماركت والمنتجات الصيدلانية ومراكز الصحة والعافية

احصلوا على أفضل قيمة للمنتجات في متجر هولند & باريت (Holland & Barrett)، المفضل للعناية بالصحة، والذي يقدم تخفيضات من 30 إلى 70 % على منتجات مختارة، وكذلك سلسلة صيدليات ابن سينا، والتي تقدم تخفيضات في منافذها المتعددة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن أيضاً العثور على صفقات ضخمة في لولو هايبر ماركت، وصيدليات اللولو، وصيدليات DOCIB، بتخفيضات تصل إلى 75 % على بعض المنتجات المختارة.

النظارات والبصريات

يمكن شراء النظارات والعدسات والنظارات الشمسية بأسعار رائعة في متاجر النظارات، خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». حيث تقدم متاجر أوشيالي للبصريات (Occhiali)، ونظارات يتيم (Yateem Opticians)، تخفيضات تصل إلى 50 % على النظارات. وإذا كنتم تريدون توفير مبلغ كبير، يمكنكم زيارة لنس كارت (Lenskart)، أو الفلاح للبصريات (AL FALAH)، التي تقدم تخفيضات كبيرة بنسبة 70 % على علامات تجارية مختارة، أو نظارات دبي (Dubai Optical)، التي تقدم تخفيضات ضخمة تصل إلى 90 %.





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