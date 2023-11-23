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الرئيس الإيراني: إسرائيل“لم تحقق أيا من أهدافها”

11/23/2023 5:28:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن إسرائيل“لم تحقق أيا من أهدافها” خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما مع حركة حماس.

ونقلت وكالة“إرنا” الرسمية عن رئيسي قوله“إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم”.

ومع“وقف إطلاق النار المؤقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا”.

وأعلنت إسرائيل وحماس اتفاق هدنة ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا ووقف القتال لمدة أربعة أيام، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون الخميس.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب“أعلن الصهاينة أنهم سيحتلون غزة وأنهم يريدون تدمير المقاومة، لكنهم لم يحققوا أيا من هذين الهدفين”.

واتهم مجددا“أمريكا والغرب بدعم (الإسرائيليين) بكل قوتهم”.

(أ ف ب)


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