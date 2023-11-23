الاحتلال يخطر بوقف البناء بستة منازل في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في ستة منازل قيد الإنشاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.
يُذكر أن قوات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق المواطنين في بلدة الخضر، خاصة في منطقة "أم ركبة"، من خلال إخطارات هدم المنازل ووقف العمل فيها، كذلك إغلاق الطرق، وهدم الغرف الزراعية، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.
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