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الاحتلال يخطر بوقف البناء بستة منازل في الخضر جنوب بيت لحم

11/23/2023 5:28:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في ستة منازل قيد الإنشاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.

يُذكر أن قوات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق المواطنين في بلدة الخضر، خاصة في منطقة "أم ركبة"، من خلال إخطارات هدم المنازل ووقف العمل فيها، كذلك إغلاق الطرق، وهدم الغرف الزراعية، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

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