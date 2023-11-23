الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات المرصودة خلال أيلول المنصرم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر أيلول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة بشهر أيلول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 125.9 مليون دولار.

وأضاف الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر أيلول من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول العام الجاري، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 34% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 9.8 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بشهر أيلول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 677 مليون دولار.

وقال الإحصاء إن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر أيلول من عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2023. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر أيلول من عام 2023 مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 6% مقارنة بشهر أيلول من عام 2022، إذ بلغت قيمة العجز 551.1 مليون دولار.