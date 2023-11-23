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سفارتنا في القاهرة: بإمكان المواطنين العالقين بمصر العودة إلى غزة اعتبارا من يوم غد

11/23/2023 5:28:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.

وأفادت السفارة، في بيان صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأعرب السفير دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها المبذولة، والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ودعم قضيته العادلة.

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