سفارتنا في القاهرة: بإمكان المواطنين العالقين بمصر العودة إلى غزة اعتبارا من يوم غد

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.
وأفادت السفارة، في بيان صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وأعرب السفير دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها المبذولة، والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ودعم قضيته العادلة.
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