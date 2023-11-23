صور- تغريم ناد أوروبي بسبب علم فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) إدنبرة/PNN- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة على نادي سلتيك الاسكتلندي، بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" غرامة 15200 جنيه إسترليني (19 ألف دولار) بسبب رفع أعلام فلسطين خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الشهر الماضي في غلاسكو.

واعتبر "يويفا" في بيان، أن الأعلام التي بلغ عددها المئات اعتبرت "رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة".

وتحدى الآلاف من مشجعي فريق سلتيك إدارة النادي، بعدما قاموا برفع علم فلسطين قبل المباراة التي أقيمت في 25 أكتوبر الماضي.

وسمع المشجعون، الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام، وهم يغنون "لن تمشي وحدك أبدا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما رفع المؤيدون لافتتين كبيرتين في ملعب "سلتيك بارك" كتب عليهما "فلسطين حرة"، و"النصر للمقاومة".

ويحتل سلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات.

كما تم تغريم النادي 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بسد الممرات واستخدام الألعاب النارية.

المصدر:“وكالات”