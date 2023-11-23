صور- تغريم ناد أوروبي بسبب علم فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
إدنبرة/PNN- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة على نادي سلتيك الاسكتلندي، بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وفرض "يويفا" غرامة 15200 جنيه إسترليني (19 ألف دولار) بسبب رفع أعلام فلسطين خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الشهر الماضي في غلاسكو.
واعتبر "يويفا" في بيان، أن الأعلام التي بلغ عددها المئات اعتبرت "رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة".
وتحدى الآلاف من مشجعي فريق سلتيك إدارة النادي، بعدما قاموا برفع علم فلسطين قبل المباراة التي أقيمت في 25 أكتوبر الماضي.
وسمع المشجعون، الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام، وهم يغنون "لن تمشي وحدك أبدا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما رفع المؤيدون لافتتين كبيرتين في ملعب "سلتيك بارك" كتب عليهما "فلسطين حرة"، و"النصر للمقاومة".
ويحتل سلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات.
كما تم تغريم النادي 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بسد الممرات واستخدام الألعاب النارية.
المصدر:“وكالات”
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