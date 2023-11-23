إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل تتعرض لأعنف هجوم من لبنان منذ بدء طوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- تشهد مناطق شمالي إسرائيلي اليوم الخميس قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار التوتر بالمنطقة الحدودية بين الجانبين.

وفقا للتقديرات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم إطلاق ما بين 30 إلى 50 صاروخا من لبنان نحو الجليل الأعلى.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب".

وقد أعلن "حزب الله" في عدة بيانات صدرت اليوم الخميس، أنه نفذ هجمات متعددة، ومن بينها استهداف تجمع ‏مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الضهيرة، استهداف تجمع ‏مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع جل العلام، استهداف موقع بركة ‏ريشا، استهداف انتشار ‏لمشاة جنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع، استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب، استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا، واستهداف موقع ‏خربة ماعر ومرابضه.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن صافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات في الشمال، ووصل صداها إلى الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله

5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.