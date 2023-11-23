“الصحة العالمية”: يجب وقف قتل أبرياء غزة والتمثيل بهم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، اليوم الخميس، إنه“يجب وقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم في قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال”.

وطالب المنظري، في مؤتمر صحافي، بوقف“دائم” لإطلاق النار في غزة وإسرائيل.

وأضاف المسؤول الأممي“يجب وقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم في قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال الذين فاقت أعدادهم نصف عدد القتلى”.

وأردف أن“أولئك الأبرياء لم يرتكبوا إثما حتى يستحقوا هذه المحن التي لم يختاروها ولا يمكن لعقل أن يتصورها”.

ولليوم 48، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

فيما قتلت حركة“حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة لعدة أيام قابلة للتمديد بين“حماس” وإسرائيل.

ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم 2.3 مليون نسمة يعانون من تداعيات حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت“حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.