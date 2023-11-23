تضامنت مع غزة فأضروا بها.. ماذا حدث مع صاحبة الأوسكار سوزان سارنداون؟

MENAFN - Amman Net) ألغت وكالة المواهب الأمريكية "يو تي إيه" (UTA) ، يوم الثلاثاء الماضي، تعاقدها مع الممثلة الحاصلة على الأوسكار سوزان ساراندون، بسبب موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية.

ونالت سارنداون (77 عاما) جائزة الأوسكار في العام 1995 عن دورها في فيلم رجل "ميت يمشي" (Dead Man Walking).

والجمعة الماضية، شاركت ساراندون في مظاهرة احتجاجية ضمت الآلاف في شوارع نيويورك الأمريكية، وحمل المحتجون لافتات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وأدلت الممثلة خلال المظاهرة بتصريح قالت فيه: "هناك الكثير من الناس يتذوقون شعور كونك مسلمًا في هذا الوقت، وفي هذا البلد".

وقبل ذلك، كانت ساراندون قد عبرت عن تضامنها مع فلسطين من خلال منشوراتها على موقع "إكس"، حيث أعادت نشر تصريح للموسيقي البريطاني روجر ووترز من فرقة "بينك فلويد" أيد فيه الفلسطينيين وطالب بوقف العدوان على غزة.

وكانت قد علقت على صورة لها بجانب أعضاء التجمع النسوي الفلسطيني، "ليس من الضروري أن تكون فلسطينيًا حتى تهتم بما يحدث في غزة. أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

