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ادانات لقيام امن جامعة العلوم الاسلامية بمنع اقامة صلاة الغائب على شهداء غزة

11/23/2023 5:28:05 AM
(MENAFN- Amman Net) استهجنت لجنة الحريات و حقوق الإنسان لدى نقابة المحامين الأردنيين ممارسات الأمن الجامعي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية تجاه طلبة كانوا يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين داخل حرم الجامعة.وأكد مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان المحامي عبدالله العموش أنه سيتابع بواسطة أعضاء اللجنة من المحامين المتطوعين الشكوى المقدمة بحق الطلبة.واستغرب العموش تسجيل شكاوى بحق الطلاب المشاركين في صلاة الغائب والاعتداء عليهم، كما استغرب أسلوب التعاطي مع الطلبة في ممارسة حرياتهم المحمية بالدستور.

وقام أفراد من الأمن الجامعي في جامعة العلوم الإسلامية بمنع طلبة من أداء صلاة الغائب على شهداء غزة داخل الحرم الجامعي، حيث جرى دفع الطلبة ومحاولة الإمساك بعدد منهم وسط رفض الطلبة لهذا الإجراء الذي وصفوه بأنه غير قانوني ويشوه صورة الجامعة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف.

واستنكر المرصد الطلابي الأردني ما حصل في جامعة العلوم الإسلامية باعتداء أفراد من الأمن الجامعي على مجموعة من الطلبة والطالبات خلال أدائهم صلاة الغائب والدعاء لأهل غزة، كما استهجن هذا "الاعتداء غير المسبوق في جامعاتنا الأردنية والذي يخالف القانون والدستور ويتنافى مع الموقف الرسمي من الحرب في غزة ومع أعراف المجتمع الأردني".

وطالب المرصد إدارة الجامعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تشوه صورة الجامعة وصورة الأردن، كما طالبوا بتمكين الطلاب من التعبير عن آرائهم والتضامن مع الأهل في غزة داخل أسوار الجامعة دون تضييقات.

هذا ولم تعلق الجامعة على الحادثة

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