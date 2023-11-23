ادانات لقيام امن جامعة العلوم الاسلامية بمنع اقامة صلاة الغائب على شهداء غزة

(MENAFN
- Amman Net) استهجنت لجنة الحريات و حقوق الإنسان لدى نقابة المحامين الأردنيين ممارسات الأمن الجامعي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية تجاه طلبة كانوا يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين داخل حرم الجامعة.وأكد مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان المحامي عبدالله العموش أنه سيتابع بواسطة أعضاء اللجنة من المحامين المتطوعين الشكوى المقدمة بحق الطلبة.واستغرب العموش تسجيل شكاوى بحق الطلاب المشاركين في صلاة الغائب والاعتداء عليهم، كما استغرب أسلوب التعاطي مع الطلبة في ممارسة حرياتهم المحمية بالدستور.
وقام أفراد من الأمن الجامعي في جامعة العلوم الإسلامية بمنع طلبة من أداء صلاة الغائب على شهداء غزة داخل الحرم الجامعي، حيث جرى دفع الطلبة ومحاولة الإمساك بعدد منهم وسط رفض الطلبة لهذا الإجراء الذي وصفوه بأنه غير قانوني ويشوه صورة الجامعة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف.
واستنكر المرصد الطلابي الأردني ما حصل في جامعة العلوم الإسلامية باعتداء أفراد من الأمن الجامعي على مجموعة من الطلبة والطالبات خلال أدائهم صلاة الغائب والدعاء لأهل غزة، كما استهجن هذا "الاعتداء غير المسبوق في جامعاتنا الأردنية والذي يخالف القانون والدستور ويتنافى مع الموقف الرسمي من الحرب في غزة ومع أعراف المجتمع الأردني".
وطالب المرصد إدارة الجامعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تشوه صورة الجامعة وصورة الأردن، كما طالبوا بتمكين الطلاب من التعبير عن آرائهم والتضامن مع الأهل في غزة داخل أسوار الجامعة دون تضييقات.
هذا ولم تعلق الجامعة على الحادثة
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