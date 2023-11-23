الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Amman Net) أشارت وسائل إعلام تركية، إلى مشاركة آلاف الأشخاص من العالم ضمن أسطول بحري مكون من ألف قارب للوصول إلى غزة عن طريق البحر، للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع "صحيفة تركيا"، أن "4500 شخص يحملون جوازات سفر لـ40 دولة سيشاركون ضمن أسطول سيتجه إلى غزة"، وقال، فولكان أوكجو، الذي ينظم الجزء الخاص بتركيا من رحلة القوارب، للموقع: "سنتوقف عند قبرص ونقوم بتوفير الإمدادات اللازمة. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء "أشتود" الإسرائيلي.

هذا رد فعل وعصيان مدني ضد المذبحة اللا إنسانية التي ترتكبها إسرائيل".

وأضاف أوكجو، قائلا: "المشاركة الأكثر كثافة جاءت من روسيا بـ313 قاربا، وجاء الإسبان في المرتبة الثانية بـ104 قارب، وإن 12 من أصحاب القوارب من تركيا سيشاركون في هذه القافلة البحرية".

وتابع أوكجو، بالقول: "العديد من المشاركين اصطحبوا أزواجهم وأطفالهم معهم على متن القوارب، التي انطلقت من مختلف دول ومدن العالم إلى غزة، ومن بين هؤلاء الأشخاص سياسيون ورجال أعمال وكتاب ومحامون وأكاديميون،

ونحن ندرك التحديات الخطيرة التي تنتظرنا في هذه المرحلة".وذكر أوكجو أن "المتظاهرين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، أنفقوا ما متوسطه 400 ألف ليرة تركية للمشاركة".وأشار أوكجو إلى أن "الأسطول سيغادر تركيا، في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، وأن السفن المشاركة ستحمل أعلام أمريكا وبريطانيا ولوكسمبورغ وروسيا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والعديد من البلدان الأخرى، ولن يكون أمام النظام الصهيوني أي فرصة لمحاولة تكرار الجنون الذي مارسه ضد سفينة "مافي مرمرة"، بحسب قوله.