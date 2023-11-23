غموض بشأن ساعة بدء الهدنة الإنسانية في غزة.. وتأجيل عملية تبادل الأسرى

MENAFN - Amman Net) يخيم الغموض بشأن موعد بدء الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط تصريحات للاحتلال بشأن تأجيل خطوة تبادل الأسرى بين الجانبين.

ولم تعلن قطر أو الاحتلال أو المقاومة الفلسطينية ساعة محددة بشأن بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال، أنه لا يعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكنه مستعد له.

أعلنت سلطات الاحتلال، الأربعاء، أنّه لن يكون هناك "قبل الجمعة" توقف للقتال أو إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" بأنّه "لن يكون هناك توقف" في القتال مع حركة حماس الفلسطينية الخميس.

كما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في بيان، إنّ "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مضيفاً أنّ الإفراج عن الرهائن لن يبدأ "قبل الجمعة".

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدّثت عن خطة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لدى المقاومة عند منتصف النهار، بعد بدء سريان الهدنة في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

من جانبها، نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول بمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: "لم يقل أحد أنه سيكون هناك إطلاق سراح للمختطفين غدا (الخميس) إلا في وسائل الإعلام".

وأضاف: "كما ورد في وسائل الإعلام أن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء المفرج عنهم، لكن هذا لم يحدث في الحقيقة".

وتابع: "لذا علينا أن نوضح أنه ليس من المقرر إطلاق سراحهم قبل يوم الجمعة، لأن عائلات المختطفين في حالة من عدم اليقين الشديد".

وبحسب المصدر، فإن "الحرب الخميس ستستمر كالمعتاد"، وفق تعبيره.

ونقلت "كان" عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل لم تسمه، قوله: "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقع بعد".

وأضاف: "القطريون أبلغونا حوالي الساعة 11:00 مساءً (الأربعاء) أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين الاحتلال و"حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.