وسائل إعلام: كاميرون يزور الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت صحيفة Politico بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، حيث سيلتقي بزعماء إسرائيل وفلسطين.
وقالت الصحيفة: "سيصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس بزيارة إلى الشرق الأوسط سيلتقي خلالها زعماء إسرائيل وفلسطين".
ووصل الوفد المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى لندن مؤخرا لبحث التعاون في تسوية الأزمة في إسرائيل وقطاع غزة. وتأتي هذه الزيارة بعد أن توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول الإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية.
روسيا اليوم
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