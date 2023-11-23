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وسائل إعلام: كاميرون يزور الشرق الأوسط

11/23/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Politico بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، حيث سيلتقي بزعماء إسرائيل وفلسطين.
وقالت الصحيفة: "سيصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس بزيارة إلى الشرق الأوسط سيلتقي خلالها زعماء إسرائيل وفلسطين".


ووصل الوفد المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى لندن مؤخرا لبحث التعاون في تسوية الأزمة في إسرائيل وقطاع غزة. وتأتي هذه الزيارة بعد أن توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول الإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية.

روسيا اليوم

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