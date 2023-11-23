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القبض على مستشار أوباما بعدما أهان بائعا مصريا في نيويورك

11/23/2023 5:27:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت شرطة نيويورك، القبض على مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ستيوارت سيلدويتز، بعد اعتدائه لفظيا على بائع أطعمة مصري ووصفه بالإرهابي، مرددا عبارات معادية للإسلام.


وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال الشاب المصري الذي يبيع على العربة محمد حسين (24 عاما) إنه لا يزال يشعر بالصدمة مما حدث، مؤكدا أنه سيرفع على سيلدويتز دعوى قضائية.


وقال مالك العربة إسلام مصطفى: "نريد مقاضاته بتهمة التحرش وخطاب الكراهية".


وأضاف: "كيف يتحدث مسؤول حكومي سابق عن الدين بهذا القدر من الكراهية؟ الشخص العادي لن يفعل ذلك".


وتابع صاحب العربة إن سيلدويتز بدأ بمضايقة حسين منذ حوالي أسبوعين، مضيفا: "اعتقده في البداية رجل بلا مأوى يمر بوقت عصيب".

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