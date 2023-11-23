الغذاء العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

MENAFN - Al Wakeel News)قال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقارب 2.2 مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.



وكانت قد اوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ريم ندا بتصريحات مسبقة إن ما دخل إلى قطاع غزة في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط.

وأضافت ندا في تصريحات صحفية أن المنظومة الغذائية في غزة بدأت بالانهيار بسبب إغلاق المعابر وغياب الإنتاج.

وتابعت" أقل من نصف الشاحنات فقط التي دخلت غزة كانت تحمل الغذاء والاحتياجات بغزة تفوق قدرة المنظمات الإغاثية بسبب إغلاق المعابر."



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